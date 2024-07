Schlechte ÖPNV-Anbindung Kreis-Grüne: „Respectival“ nur für Kinder mit Elterntaxi erreichbar

In diesem Jahr soll es eine Wiederauflage geben: Am 14. September ist es soweit. Erneut hat der Kreis Kleve dafür den Fingerhutshof in Wissel als Austragungsort gewählt. Dafür gibt es nun Kritik von den Grünen. „Die Fraktion der Grünen im Kreistag Kleve unterstützt die Idee und den Einsatz der Kreisverwaltung, ein Festival zu organisieren, das für Respekt, Toleranz und Diversität wirbt und Kinder und Jugendliche aus verschiedenen Kulturen und Hintergründen miteinander verbinden soll. Und doch bleibt es für so viele Menschen unerreichbar“, sagt der Fraktionsvorsitzende Andreas Mayer. Der Kreis Kleve sei ein Flächenkreis und verfüge teilweise nur über schlecht ausgebaute ÖPNV-Netze. „Ist es wirklich realistisch, dass Kinder und Jugendliche bei Nutzung des ÖPNV einen zusätzlichen Fußweg von 25 Minuten zurücklegen müssen, auf einen RUF-Bus angewiesen sind oder eine Umsteigezeit von etwa 45 Minuten überbrücken müssen?“ Wer könne das Festival ohne Auto erreichen, fragt Mayer. Gut 32.000 Euro stelle das Land NRW als Unterstützung für das Festival bereit, damit die Hürden für die Teilnahme von jungen Menschen niedrig gehalten werden. Die Grünen kritisierten, dass die Gelder vom Land nicht genutzt werden sollen, um jungen Menschen, die nicht in den Genuss eines „Elterntaxis“ kommen können, die Anreise zum Festival zu ermöglichen.