Musik und Workshops „Wild Beets“-Festival nach Forstgarten-Ärger an neuer Stelle

Am Wochenende des 18. und 19. Mai wird das „Wild Beets“ Festival am Radhaus in Kleve veranstaltet. Zum Programm gehören einige DJs. Es geht an beiden Tagen um 17 Uhr los, neben den Musikauftritten werden auch Workshops veranstaltet. Die geben teilweise die Künstler selbst – etwa worauf es als DJ und bei der Musikproduktion ankommt. Bemerkenswert: Veranstalter Mahmoud Karssli von „Beatroot“ selbst wird den Workshop „Werde Supernatürlich“ leiten. Es soll dort um eine spezielle Form der Meditation gehen.