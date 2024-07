20 Jahre Party So wird die Jubiläums-Ausgabe vom Dorfrock in Schottheide

In dem Kranenburger Ortsteil Schottheide steigt am Samstag, 3. August, eine ganz besondere Veranstaltung: Das Festival Dorfrock feiert sein 20-jähriges Jubiläum. Die Besucher erwartet ein Geburtstag mit reichlich Live-Programm auf der Festivalwiese an der Alten Schule in Schottheide. Los geht es ab 18.30 Uhr mit einem abwechslungsreichen Programm aus vier Bands. Hier sollte für jeden Musikgeschmack etwas dabei sein. Von Rock-Klassikern über aktuelle Hits bis hin zu mitreißenden Eigenkompositionen ist alles dabei.