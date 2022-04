Ostern im Tiergarten Kleve : Ferkel, Zicklein und Lämmer zum Anfassen nah

Kleve Nicht nur das sonnige Wetter, auch Nachwuchs bei den Wild- und Haustieren locken Besucher in den Tiergarten Kleve. Wir geben ein Überblick über das Treiben im Park.

„Unser Publikumsliebling ist unser Prinz Hummel“, sagt Tiergartenleiter Martin Polotzek. Das in der Nacht zum 19. März geborene Kälbchen verdankt seinen Namen seiner Rinderrasse, den Jochberger Hummeln. Vater ist King Louis, Mutter ist die im Tiergarten Kleve geborene Lumpiline. Aber nicht nur Haustierrassen können in Kleve bestaunt werden. Im Tiergarten finden sich auch Erdmännchen , rote Pandas, Schnee-Eulen, Polarfüchse, Seehunde, Alpakas und Lamas, Strauße und die südamerikanischen Maras, die mit den Meerschweinchen verwandt sind.

„Hier ist Nähe zum Tier möglich“, sagt Polotzek. Gitter wurden an vielen Gehegen entfernt oder durch Glasscheiben ersetzt. Außerdem sind viele Anlagen begehbar und zahlreiche Tierarten dürfen gefüttert werden. „Hier kann man die Tiere riechen, füttern und kommt ihnen ganz nah, das kann keine Doku im Fernsehen ersetzten.“

Martin Polotzek, der den Zoo seit Januar 2021 leitet, möchte den Tiergarten zu einem Natur- und Artenschutzzentrum ausbauen. „Wir wollen den Erhalt und Artenschutz von bedrohten Haustierrassen und gefährdeten Wildtieren voranbringen.“ Für ihn muss ein Zoo mehrere Dinge erfüllen: Artenschutz, Bildung , Erholung und Forschung. Aus diesem Grund finden sich auch bedrohte oder stark gefährdete Tierarten im Klever Zoo. „Jeden Tag sterben Tierarten aus. Und wenn sie weg sind, sind sie weg“, so der Tiergartenleiter.

Neben Artenschutz legt der ausgebildete Tierarzt jedoch auch großen Wert auf Aufklärung und Bildung: „Der Tiergarten soll begeistern, aber auch zum Nachdenken anregen. Wir wollen beispielsweise erklären, woher Milch und Fleisch eigentlich kommen“, so Polotzek.

Dafür soll der Zoo ins 21. Jahrhundert gebracht werden. Gehege sind zu klein oder veraltet, wurden vergrößert oder sollen es bald werden. So zogen im vergangenen Jahr beispielsweise die Uhus aus, damit das Gehege mit dem der Schnee-Eulen zusammengelegt werden kann. Gern möchte Polotzek auch die Seehund-Anlage erneuern. Diese wurde 1971 gebaut und entspricht nicht mehr den heutigen Standards. „Hier muss was passieren. Und wenn wir das nicht finanziert bekommen, müssen wir die Seehunde eben abgeben“, so Polotzek.