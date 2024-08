Schülerin gewinnt bei Aktion Ferienspaß in Kranenburg – dieses Bild schafft es auf den Kalender

Den ersten Platz belegte die zwölfjährige Sara Saric, der zweite Platz ging an die elfjährige Laura Bouwman, die neunjährige Lea Thissen schaffte es auf den dritten Platz. „Die Zeichnungen überzeugten mich wegen ihrer Fülle an Details und ihrer tiefgehenden Botschaften“, sagte Bürgermeister Ferdi Böhmer, der sichtlich erfreut schien über die hohe Anzahl an teilnehmenden Kindern. Das Bild von Sara Saric wird die Titelseite des Abfallkalenders 2025 für Kranenburg verzieren, der an rund 5500 Haushalte verteilt wird. Auf der Rückseite des Kalenders wird das Bild der Zweitplatzierten Laura Bouwman erscheinen.