Ferienspaß : Mit Kindern Inklusion leben

Der Fachbereich Jugend und Familie der Stadt Kleve bietet auch 2019 einen Ferienspaß für Kinder mit und ohne leichten Unterstützungsbedarf im Alter von 6 bis 14 Jahren an. In der Zeit vom 12. August bis 16. August und vom 19. August bis 23. August (die letzten beiden Ferienwochen) können an jeder der Maßnahmen zwölf Kinder teilnehmen und auf dem Robinsonspielplatz Abenteuer und Natur erleben. Grundgedanke ist, Kindern (die aufgrund ihres Handicaps bzw. ihrer besonderen Anforderungen an vielen anderen Ferienveranstaltungen oft nicht teilnehmen können) damit eine Möglichkeit der Ferienbetreuung zu bieten.

Unter fachkundiger Leitung und mit Unterstützung eines Betreuerteams wird in der Zeit von 10 Uhr bis 16 Uhr ein abwechslungsreiches Programm angeboten. Die Anmeldung erfolgt am Mittwoch, den 19. Juni, von 16 Uhr bis 18 Uhr im Fachbereich Jugend und Familie, Lindenallee 33. Bitte den Eingang am Stadtarchiv auf der Triftstraße nutzen. Je nach der Teilnehmerzahl können die Kinder eine oder zwei Wochen ihrer Ferien verbringen. Die Kosten betragen 25 Euro pro Kind und Woche. Für anspruchsberechtigte Kinder kann der Teilnehmerbeitrag ganz oder teilweise aus Mitteln des Bildungs- und Teilhabepaketes übernommen werden. Informationen erteilen die Mitarbeiterinnen des Fachbereiches : Sandra Lucassen, Tel.: 02821 84608 oder per Mail an sandra.lucassen@kleve.de sowie Claudia Küppers, Tel.: 02821 84611 oder per Mail an claudia.kueppers@kleve.de.