Kleve : Eine Tanzwoche für Jugendliche

kleve (RP) Ein Ferienprojekt vom 19. August bis zum 23. August spricht alle Jugendlichen an, die gerne tanzen. Unter dem Motto „Neue Moves und Choreographien erlernen - Wir bringen den Tanz in die Stadt!

Start ist am Montag, 19. August, um 11 Uhr in der VHS-Turnhalle Böllenstege (gegenüber Saturn-Laderampe); getanzt wird täglich von 11 Uhr bis 16 Uhr in der Halle und an verschiedenen Orten in der Stadt. Am Ende steht eine öffentliche Präsentation am Freitag, 23. August. Anmeldeformulare liegen bei der VHS, im Kalle und an vielen Orten aus. Mehr infos bei Frank Rensing im Kalle, Tel. 02821 14548, info@jz-kalle.de und auf facebook: jugendzentrum.kalle