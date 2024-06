Angebote in den Ferien So wird der Kinder-Sommer im Kreis Kleve

Auch in diesem Sommer heißt es „Spielen ohne Grenzen“ in allen 16 Städten und Gemeinden. An insgesamt 21 Spiele-Nachmittagen können Kinder und Jugendliche von etwa drei bis 15 Jahren klettern, rutschen, spielen und hüpfen. Derzeit werden die letzten Details in den Kommunen abgestimmt. Die kreisweite Tournee findet in den Sommerferien statt. Konkrete Informationen dazu verspricht der Kreis Kleve in Kürze.