„Felicitas Kunterbunt“ Musical sorgt für komplett ausgebuchte Jugendkirche

Felicitas, die Spielpuppe, kann es nicht glauben. Da ist sie gerade neu in der Spielzeugtruhe und wird von allen anderen Kuscheltieren ausgegrenzt. Sie ist eben anders. Neu und fremd. Was der Kinderchor „Buntgemischt und Farbenfroh“ an drei Abenden in der Kinder- und Jugendkirche Hasselt auf die Bühne brachte, drehte sich um Themen, die in der Kirche einen hohen Stellenwert haben: Im Musical „Felicitas Kunterbunt“ geht es um Achtung, Respekt, Toleranz und die letztendliche Erkenntnis, dass es gut ausgeht, wenn alle zusammenhalten.