Premiere im August Feierabendmarkt in Kleve startet – hier gibt es die ersten Infos

Feierabendmärkte erfreuen sich in der Region bereits seit einiger Zeit einer gewissen Beliebtheit. In Goch finden die nächsten Ausgaben am 4. Juli, 1. August und 5. September statt. Man darf gespannt sein, ob die Premiere am Rathaus in Kleve genauso gut angenommen wird, wie die Ausgaben auf dem Gocher Marktplatz. Auch in Emmerich kommt das Konzept gut an. Hier hat die Party in der vergangenen Woche auf dem Neumarkt stattgefunden – und das Zeug, zum Dauerbrenner zu werden. Die nächsten Termine für den Feierbendmarkt in Emmerich sind der 18. Juli und 15. August.