1000 Meter von Gleis zu Gleis Warum die Chancen für Aufzüge am Klever Bahnhof schlecht stehen

Um als Realsatire durchzugehen, ist die Sache zu ernst: Wer in Kleve mit schwerem Gepäck, Kinderwagen oder Gehbehinderung auf Gleis zwei ankommt und anschließend den neuen Zentralen Busbahnhof (ZOB) erreichen will, muss etwa einen Kilometer weit laufen. Denn die steilen Stiegen, die zum Übergang führen, sind kaum mit großem Gepäck oder Kinderwagen zu bewältigen. Das bekommt jetzt jeder in Kleve schwarz auf weiß, versehen mit einem Wegeplan, zu lesen. Womit die Fehlplanung für den neuen Zentralen Busbahnhof in Kleve erneut offenbar wird: Der Park’n’Ride-Parkplatz und Gleis zwei sind von den Bussen abgeschnitten. Mit dem Auto zum Bahnhof und von dort dann mit dem Zug zur Arbeit? Keine Chance, wenn man nicht gut zu Fuß ist.