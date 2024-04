Fehlende Gewerbeflächen Kranenburger Firmen mit dringendem Appell an die Politik

Kranenburg · Das Thema neues Gewerbegebiet in Kranenburg ist von der Politik vom Tisch gefegt worden. Der Rat will die Fläche Rittersfeld nicht für die Ansiedlung von Unternehmen ausweisen. Jetzt wenden sich Unternehmer in einem Appell an die Politik.

29.04.2024 , 05:15 Uhr

Metallbauer Steffen Siebers (rechts) in seiner Halle mit Mitarbeiter Dirk Lehmann. Foto: Markus van Offern (mvo)

Von Peter Janssen