Antrag der Klever FDP : Holz statt Beton: Klever FDP fordert Umdenken bei Bauvorhaben

Kleve In einem Antrag an den Rat fordert die Klever FDP den vermehrten Einsatz von Holz als Baumaterial.

Für die Klever FPD geht es jetzt darum, dass der Rat im Hinblick auf den ausgerufenen Klimanotstand Farbe bekennt. „Wir sollten es nicht allein beim symbolischen Beschluss belassen, sondern jetzt auch etwas dafür tun“, sagt Daniel Rütter, Fraktionschef der Freien Demokraten. In einem Antrag an den Rat soll dieser beschließen, künftig bei städtischen Bauten in verstärktem Maße Holzbaustoffe statt Beton einzusetzen. Das Holz soll, so die Liberalen, dabei grundsätzlich ökologisch hochwertig zertifiziert sein. Durch diese Entscheidung könne man eine Vorreiterfunktion einnehmen.