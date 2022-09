Landratswahl Kreis Kleve : FDP wählt Ralf Klapdor zum Landratskandidaten

Kleve Auf dem Parteitag der Freidemokraten bekommt der HSRW-Professor 84 Prozent der abgegebenen Stimmen der anwesenden Parteimitglieder.

Der FDP-Kreisverband Kleve-Geldern hat Ralf Klapdor am Sonntag als Kandidat für die Landratswahl am 27. November aufgestellt. Der Hochschulprofessor für internationale Besteuerung aus Uedem erhielt 84 Prozent der Stimmen der anwesenden Parteimitglieder im Kalkarer Landhaus Beckmann. Durch die Sitzung führte der Krefelder Bundestagsabgeordnete Otto Fricke. „Ich freue mich sehr auf den bevorstehenden Wahlkampf . Das Vertrauen der Mitglieder ist mir Ehre und Verpflichtung zugleich. Wir werden alles dafür tun, unsere Inhalte im Wahlkampf klar sichtbar zu machen“, sagte Ralf Klapdor, der auch FDP-Fraktionsvorsitzender im Kreistag ist.

Der 53-Jährige stellte zwei Inhalte im Rahmen seiner Vorstellungsrede zentral. „Wir stehen vor wichtigen Transformationen: die digitale Transformation und die Nachhaltigkeits-Transformation“, so Klapdor. Der Ukraine-Krieg und die Sorge um steigende Energie-Preise würden offenbaren, dass es mehr Investitionen in Nachhaltigkeit braucht. „Wir können vor Ort eine Menge machen. Wir können uns über Energieeinsparung und Energieproduktion Gedanken machen. Ein wichtiger Faktor wird auch die Speicherung von Strom. Wir haben vor Ort Unternehmen, die sich auf diesen Bereich spezialisiert haben. Dieses Potential muss mobilisiert werden“, sagte Klapdor. Er nannte die Idee, einen Teil der RWE-Aktien des Kreises Kleve in Innovationsfonds zu investieren.

Wichtig seien ihm auch der Breitband-Ausbau und die Verbesserung des Mobilfunknetzes im Kreis Kleve. „Ob jemand hier sein Unternehmen gründen, sich in der Region niederlassen oder einen neuen Arbeitsplatz ergreifen will – Funklöcher schrecken ab. Ein Landrat muss für solche Probleme eine feine Antenne haben und mit Engagement an das Problem herangehen. Das traue ich mir zu“, so der FDP-Kandidat, der jahrelang die Kreispartei führte.