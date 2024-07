Initiative für Ehrentag „Auch Soldaten aus dem Kreis Kleve haben in Auslandseinsätzen gedient“

Die Liberalen wollen eine überparteiliche Initiative starten. Ein entsprechender Antrag sieht vor, dass die Kreisverwaltung gemeinsam mit lokalen Partnern ein Konzept zur Umsetzung des Veteranentags entwickelt. „Auch Soldatinnen und Soldaten aus dem Kreis Kleve haben in Auslandseinsätzen, etwa in Afghanistan, Mali und auf dem Balkan gedient und sich für den Schutz von Menschen und die Stabilisierung von Krisenregionen eingesetzt. Diese Leistungen zu würdigen ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Der Veteranentag soll dabei auch die Familien in den Fokus rücken, denn gerade für die Angehörigen der Soldatinnen und Soldaten ist es eine immense emotionale Belastung, wenn diese in Auslandseinsätzen sind”, sagt der stellvertretende FDP-Kreisvorsitzende, Roman Straub.