Kreis Kleve : Dietmar Gorißen verlässt FDP

Kreis Kleve Streit um die Landratskandidatur von Peter Driessen hat weitere Konsequenzen.

Die Aufstellung von Bedburg-Haus Bürgermeister Peter Driessen, der mit Unterstützung von SPD, Bündnisgrünen und FDP als parteiloser Landratskandidat zur Kommunalwahl am 13. September 2020 antreten wird, hat für die Freidemokraten weitere Konsequenzen. Während der entscheidenden FDP-Mitgliederversammlung waren Urgestein Dietmar Gorißen und Thomas Wittenburg mit dem Vorschlag, einen eigenen liberalen Bewerber aufzustellen, gescheitert. Daraufhin hatte Wittenburg den Verzicht auf sein Mandat im Klever Kreistag erklärt.

Jetzt zog Dietmar Gorißen nach. Er ist aus der FDP-Kreistagsfraktion ausgetreten, gehört aber weiterhin als fraktionsloses Mitglied dem Kreistag an. Auch seine Mitgliedschaft in den Ausschüssen erlischt mit dem Austritt nicht. Gorißen bleibt in den jeweiligen Ausschüssen, allerdings nicht mehr als FDP-Politiker.