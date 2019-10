Bedburg-Hau : FDP Bedburg-Hau will Hundesteuer anpassen

Bedburg-Hau Ältere Menschen, die Grundsicherung im Alter erhalten, von der Hundesteuer bei einem Tier befreit werden.

(cat) In vielen Kommunen am Niederrhein gibt es bereits Ermäßigungen für Hunde aus Tierheimen und Tierschutz. Die FDP-Fraktion im Gemeinderat schlägt jetzt vor, für Halter von Tierheim-Hunden in Bedburg-Hau für zwei Jahre die Hundesteuer zu halbieren. Auch sollen ältere Menschen, die Grundsicherung im Alter erhalten, von der Hundesteuer bei einem Hund befreit werden. Niedrigere Steuersätze für Tierschutz-Hunde gibt es laut FDP etwa in Duisburg, Bochum, Witten, Willich und Viersen. Zunehmend befreien Kommunen Menschen, die sich für einen Hund aus dem Tierheim oder dem Tierschutzverein entscheiden, im ersten Jahr sogar vollständig, so die Freidemokraten.