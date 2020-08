Kommunalwahl 2020 : FBK: „Es ging nicht um Person Berdi“

Kalkar Die FBK sind „entsetzt“ über den Beschluss den Kreiswahlausschusses, dass der CDU-Kandidat Korkut Berdi zur Wahl aufgestellt werden darf. Rechtlich vorgehen wollen sie dagegen aber nicht.

Die Wählergemeinschaft Freie Bürger für Kalkar (FBK) nimmt den Beschluss des Kreiswahlausschusses in Sachen Korkut Berdi (CDU) „mit Entsetzen zur Kenntnis“. Das teilte Günter Pageler, der Bürgermeisterkandidat der FBK, am Samstag mit. Rechtliche Schritte wollen die FBK nicht unternehmen. „Es bliebe nur der Gang vor das Verwaltungsgericht. Ein Urteil würde aber zwei bis drei Monate dauern, dann ist die Kommunalwahl schon gelaufen. Das wollen wir nicht“, sagt Pageler.

Wie berichtet, hatte die Kalkarer Verwaltung nach einem Hinweis der Freien Bürger ein Gespräch mit Berdi geführt, das für Wahlleiter Frank Sundermann ergeben hatte, der Zahnarzt übernachte nur gelegentlich in einem Nebenraum seiner Praxis und wohne deshalb nicht wirklich in der Stadt. Folglich könne er sich nicht zur Wahl stellen. Die Politik sah das mit großer Mehrheit anders und der Kreiswahlausschusss gab ihr einstimmig Recht.

Pageler bewertet die Abstimmungen wie folgt: „Die vorgebrachten Sachverhalte sowohl im Kalkarer Wahlausschuss als auch im Kreiswahlausschuss wurden rein politisch und nicht rechtlich bewertet beschlossen.“ Pageler sagt: „Die wichtige Antwort auf die Frage, weshalb zwei vereidigte Verwaltungsbeamte in Führungsfunktionen unwahre Sachverhalte in einer Drucksache dargestellt haben sollen, wurde in beiden Sitzungen völlig außer Acht gelassen. Ebenso wurde nicht beachtet, dass es sich bei Berdi um Räume handelt, die einzig für eine gewerbliche Nutzung genehmigt sind.“