Lokalpolitik : Freie Bürger wollen die Dorf-App

Kalkar Mehr Kontakt zwischen Stadtverwaltung, Firmen, Vereinen und Bürgern soll entstehen.

(nik) Transparenz haben sich inzwischen wohl die meisten Bürgermeister und Verwaltungen auf ihre Fahnen geschrieben, die Wirklichkeit sieht oft anders aus. Vielen Bürgern ist es ein Rätsel, was hinter den Mauern der Rathäuser so passiert, und mancher bezweifelt, dass es dort immer um die Interessen der Einwohner geht. Helfen könnte eine Smartphone-App, die sich zum Ziel gesetzt hat, Kommunen, Bewohner und Besucher näher zueinander zu bringen. Sie zeigen den Nutzern vergleichsweise unkompliziert die Dienstlesitungen der Städte und Gemeinden auf und erleichtern den Kontakt zum gesuchten Ansprechpartner. So etwas für Kalkar einzuführen hat die Fraktion FBK/Freie Bürger Kalkar jetzt beantragt.