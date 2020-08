Kultur in Kalkar : Wochenende mit Musik und Rezitation

Bürgermeisterin Britta Schulz im Kreis der Aktiven im Dominikaner-Garten. Foto: Anja Settnik

Kalkar Three Red Shoes machen Musik, das Marionettentheater kommt und es gibt Literarisches. Im Dominikaner Bongert nahe des Kalkarer Krankenhauses ist genügend Platz für eine aufgelockerte Bestuhlung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anja Settnik

Was für ein Glück, dass Kalkar über eine innerstädtische Freifläche verfügt, die ebenso idyllisch wie weitläufig ist. Sie ermöglicht deshalb, was derzeit andernorts so schwierig umsetzen ist: ein Konzert, eine Theateraufführung und eine Lesung, die unter den besonderen Anforderungen der Corona-Krise stattfinden müssen. Im Dominikaner Bongert nahe des Kalkarer Krankenhauses ist genügend Platz für eine aufgelockerte Bestuhlung, bei der die Abstandsregeln eingehalten werden können. Der Verein der Freunde Kalkars und die Stadt freuen sich, nicht auf ihr Kulturwochenende verzichten zu müssen. Denn wenn auch sonst mehr Menschen kommen können als die diesmal geplanten 100, sei es doch schon mal ein willkommener (Neu-)Start im Corona-Jahr.

„Dies ist ein wunderbarer Ort“, sagte Harald Münzner, Leiter des Kulturamts und zugleich Auftretender. Der Bongert (Obstgarten), der bis weit über den Kreis Kleve hinaus bekannt sei, werde am Wochenende 14. bis 16. August einmal mehr sein Potenzial zeigen. Den Schafen, die unter den Apfel- und Birnbäumen weiden, muss man das nicht erklären, auch Naturschützern und Heimatfreunden nicht. Aber wer den Dominikaner Bongert noch nicht kennt, sollte ihn unbedingt einmal besuchen. Auf seiner Fläche stand einst ein Kloster, erbaut Mitte des 15. Jahrhunderts, die Außenmauer ist zum Teil noch vorhanden. Rund 70 teilweise schon sehr alte Bäume prägen die Fläche, in einem Teil, der bald zur Blühwiese für Insekten werden soll, ist wegen des Bodendenkmals Baumbestand nicht zulässig. Auf 1,4 Hektar Fläche wird es weder für Bäume, noch für Menschen eng: Vor einer Pagode, in der die Künstler agieren, werden zum Kulturwochenende Bänke und Stühle auf Abstand aufgestellt.

Bürgermeisterin Britta Schulz ist „froh, dass so langsam wieder etwas stattfinden kann“. Es sei durch die Kontaktbeschränkungen, so nötig sie seien, „so viel verloren gegangen“. Die Bürger und sowieso die Kulturschaffenden bräuchten dringend wieder Veranstaltungen.

Am Freitag gibt es Cover-Musik mit dem Klever Akustik-Trio „Three Red Shoes“. Um 19.30 Uhr geht es los, Getränke in Flaschen können erworben werden, aus Gründen der Hygiene bekommt jeder sein eigenes Glas, das er den Abend über benutzen soll. Das Emmericher Marionettentheater TIK führt am Sonntag ab 15 Uhr den „Zauberer von Oz“ auf und will damit insbesondere Familien mit Kindern (aber nicht nur) ansprechen. Brigitte van Gemmeren und Harald Münzner laden für Sonntag zu Lyrischem und Literarischem ein. Sie rezitieren zum Thema „Wort“ – wiederum ab 15 Uhr.