Kleve : Familienzentrum „Zauberstern“ in Kleve feierlich eingeweiht

Kleve Der Caritasverband lud bei Kaffee und Kuchen zur Einweihung seiner Kindertagesstätte mit inklusivem Konzept für Kinder von zwei bis sechs Jahren ein.

„Für den Übergang wurde eine Containerlösung geschaffen, die allerdings länger als ein Jahr beansprucht werden musste, da die zugesagten Fördermittel nicht so schnell bereit gestellt wurden. Daher konnten wir mit dem Neubau erst ein halbes Jahr später als geplant starten“, erklärte Borsch und bedankte sich bei den Erzieherinnen für ihre Geduld. Pünktlich lag die neue Betriebserlaubnis für 63 Plätze vor, die zwölf Plätze für Kinder unter drei Jahre und 51 Plätze für Kinder über drei Jahre beinhaltet. „Insgesamt beträgt die Finanzierung der Investitionen 1,655 Mio. Euro, wovon 1.098.000 Euro von Bundes- und Landesmitteln sowie 413.850 Euro von kommunalen Mitteln stammen. „143.500 Euro haben wir zusätzlich aus Eigenmitteln eingebracht und so den Umbau der Tagesgruppe finanziert“, sagte Borsch weiter.

Architekt Johannes Peeters freute sich über das gelungene Bauwerk, das ohne größere Komplikationen entstanden war. Darüber hinaus informierte er die Gäste, dass die neue Kita aus einem 220 m² großem Altbau und einem angeschlossenen 520 m² Neubau besteht. „Die bewusst neutrale und schicke Architektur spiegelt sich auch im Inneren wider, da wir uns hinsichtlich der Farbe zurückgehalten haben“, erklärte Peeters. Er richtete außerdem seinen Dank an die Erzieherinnen, Handwerker und insbesondere an seinen Mitarbeiter Frank Freihoff, der das Kita-Projekt federführend betreute. „Ich wünsche allen, dass sie sich hier wohlfühlen“, fügte Peeters hinzu, bevor der stellvertretende Bürgermeister Joachim Schmidt und ehemalige Vorstand des Caritasverbandes Kleve das Wort ergriff und deutlich machte, was für eine besondere Leistung es für einen Caritasverband sei, Träger einer Kita zu sein. „Ich gratuliere dem Caritasverband zu dem, was er hier geschaffen hat“, sagte Schmidt und wünschte den Kindern und Erzieherinnen alles Gute in der neuen Einrichtung. Siegrid Schüßler, Leiterin des Familienzentrums, dankte den Vorrednern herzlich, bevor die Kinder in Baukleidung und mit Bauhelm ein Lied zum Hausbau anstimmten. Abschließend segnete Probst Johannes Mecking die Räumlichkeiten. Im Anschluss hatten die Gäste die Gelegenheit, diese zu besichtigen und den Nachmittag bei Kaffee und Kuchen ausklingen zu lassen.