Einbruch in VW Passat Familienstammbuch aus Pkw in Kleve gestohlen

An der Merowingerstraße in Kleve ist es in der Zeit zwischen Montag (8. Januar 2024), 20 Uhr, und dem darauffolgenden Dienstag zu einem Diebstahl aus einem abgestellten Pkw gekommen. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich auf bislang ungeklärte Weise Zugriff auf einen geparkten schwarzen VW Passat und entwendeten neben einem Familienstammbuch auch persönliche Ausweisdokumente.