Von Burgern bis zum Still-Seminar : Neues Programm der FBS Kalkar ist da

Monique Daniels und Ursula Kertelge stellen das neue Programm der Familienbildungsstätte Kalkar vor. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kalkar 870 Kurse bietet die Familienbildungsstätte Kalkar für das kommende Jahr an. Neben Präsenz- gibt es auch wieder Onlinekurse. Die Nachfrage ist weiterhin groß, die FBS sucht zusätzliche Dozenten.

Von Jens Helmus

Ursula Kertelge leitet die Familienbildungsstätte in Kalkar. Seit März 2020 – seit dem ersten Corona-Lockdown also – hat sie ihre Mitarbeiterinnen und Dozenten 27 Mal per E-Mail über geänderte Rahmenbedingungen informiert. Viele Angebote mussten seitdem abgesagt werden, viele wurden von Präsenzunterricht auf Online-Unterricht umgestellt.

Ein Bildungsprogramm auf die Beine zu stellen, ist unter derart wechselhaften Bedingungen nicht einfach. Vor allem, wenn es um ein Jahresprogramm geht, wie es die FBS Kalkar traditionell aufstellt. Im Sommer haben Ursula Kertelge und ihr Team angefangen, das Programm für 2022 zu planen. „Da waren wir noch guter Hoffnung, dass sich die Lage mit zunehmender Impfquote wieder normalisiert. Mit der aktuellen Entwicklung haben wir jedenfalls nicht gerechnet“, sagt die Leiterin.

Trotzdem hat sich die Familienbildungsstätte nicht von den aktuellen Wirren irritieren lassen: Nun hat die FBS ihr Jahresprogramm für 2022 vorgestellt. Rund 870 Kurse sind geplant, in den fünf Fachbereichen „Partnerschaft – Ehe – Familie“, „Religion – Persönlichkeit – Gesellschaft“, „Gesundheit – Prävention – Ernährung“, Qualifizierung – Aus- und Weiterbildung – Ehrenamt“ und „Kultur – Kreativität“.

Das neue Jahresprogramm ist eine Mischung aus Präsenzangeboten und aus Online-Kursen, die die Teilnehmer am heimischen PC absolvieren können. Auch Hybrid-Angebote wird es geben – Kurse also, bei denen die Teilnehmer selbst entscheiden können, ob sie live dabei sein oder am Computer teilnehmen möchten.

„Das Jahresprogramm steht nun, aber parallel geht es mit der Planung weiter. Denn der eine oder andere Kurs wird womöglich nicht stattfinden können, dafür werden neue Kurse hinzukommen“, sagt Ursula Kertelge. So war es auch in diesem Jahr: „Bis Sommer mussten wir einen großen Teil der Präsenz-Kurse absagen, manche konnten nur in Kleingruppen stattfinden. Im September konnten wir dann wieder hochfahren und haben gehofft, dass langsam Normalität einkehrt. Aber daraus wird wohl vorerst nichts“, sagt Monique Daniels, die im Fachbereich „Partnerschaft – Ehe – Familie“ vor allem den Eltern-Kind-Bereich organisiert.

„Gerade die Angebote für junge Eltern sind ein wichtiger Schwerpunkt für uns, wo wir uns in den letzten Jahren viel Know-How angeeignet haben“, sagt FBS-Leiterin Ursula Kertelge. Ihre Mitarbeiterin Monique Daniels hat seit 2014 als Dozentin für die FBS Kalkar gearbeitet, seit 2020 gehört sie nun fest zum Team. Neu in ihrem Bereich ist im Programm für 2022 beispielsweise der Online-Kurs „Eltern werden“.

Im Programmheft heißt es dazu: „Der Übergang zur Elternschaft ist die wohl größte Veränderung im Leben eines Paares. Immer seltener jedoch können werdende Eltern auf verlässliche Rollenbilder und Familienentwürfe zurückgreifen.“ Der Online-Kurs, der an vier Abenden im März stattfinden soll, bietet Gelegenheit, Rollenbilder zu reflektieren und sich mit dem Partner über Erziehungsgrundsätze auszutauschen.

Neu in dem Fachbereich ist auch ein Stillseminar für werdende Eltern. Der Präsenz-Kurs dauert drei Unterrichtsstunden und wird am 29. Januar, am 30. April und am 24. September angeboten. „Danach besteht die Möglichkeit, regelmäßig an einem Stillcafé in der FBS Kalkar teilzunehmen“, sagt Monique Daniels.

Viel zu entdecken gibt es auch in den anderen Themenbereichen des 120 Seiten starken Programmheftes. Im Gesundheitsbereich findet sich beispielsweise der Kurs „After Work – Abschalten und Entspannen“. Er findet vom 7. Februar bis 7. März einmal wöchentlich statt, von Ende April bis Mitte Mai und im September wird er ebenfalls angeboten. „In dem Kurs werden unterschiedliche Möglichkeiten vorgestellt, um sich nach der Arbeit zu entspannen“, sagt FBS-Leiterin Ursula Kertelge. Wer sich nach der Arbeit gerne austobt, für den hat die FBS ebenfalls verschiedene Kurse organisiert, beispielsweise Zirkel- oder Ganzkörpertraining.

Nicht fehlen darf im FBS-Programm auch das Thema Ernährung. Präsenz- und Onlinekurse werden angeboten, neu ist zum Beispiel der Online-Kurs „Homemade Burger“. Der Dozent wird den Teilnehmern am Freitagabend, 25. Februar per Videoschalte zeigen, wie man sich zuhause einen leckeren Burger zubereitet. Auch Kunst und Handwerk kommen bei der FBS nicht zu kurz: Nähen, Töpfern, Malen – gar ein Kurs zum alten Handwerk des Papierschöpfens wird angeboten. Kurz gesagt: Das Programm für 2022 ist breit – wer sich einen Überblick verschaffen will, dem ist das Kursheft zu empfehlen, das ab sofort in Kalkar ausliegt und online unter www.fbs-kalkar.de einsehbar ist.