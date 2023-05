Wenn Mütter eine Auszeit brauchen „Die Mütter wollen perfekt sein“

Goch · Am kommenden Sonntag ist Muttertag. Wir haben uns im Kurhaus „Marianne van den Bosch“ in Goch umgehört, was sich seit der Corona-Pandemie verändert hat und wie es den Müttern heute geht.

07.05.2023, 13:00 Uhr

Fühlen sich pudelwohl im Kinderland: Leiterin Gabi Mele (l.), Julia Biermann und ihre beiden Töchter Lara und Lotta. Foto: Markus van Offern (mvo)

Von Dirk Weber

Der Start war nicht leicht. „Weil Henrik im Lockdown geboren wurde, war unklar, ob sein Vater im Kreißsaal dabei sein darf“, erzählt Angelina Nelles (30) aus Kruft bei Koblenz. Wenige Tage nachdem ihr Sohn dann auf der Welt war, musste er auf die Intensivstation verlegt werden, weil er einen verlangsamten Herzschlag hatte und unter Gelbsucht litt. Ein gutes Jahr später bekamen sie und ihr Mann noch eine Tochter, Mathilda. „Man malt sich das immer so schön aus“, sagt Nelles. „Ein zweites Kind, das läuft so mit. Aber so war das nicht.“