Die Kinderarzt-Kolumne : Inklusion oder Förderschule – oft keine leichte Entscheidung

Kleve Wolfgang Brüninghaus betont, wie wichtig die Wahl der richtigen Schule ist. Überforderte Kinder leiden oft unter psychosomatischen Störungen.

Einige Jahre vor meinem Eintritt in den Ruhestand kam Maria* in meine Praxis. Ich hatte sie als Kind viele Jahre betreut, und nun kam sie als junge Mutter, um mir ihr erstes eigenes Kind vorzustellen. Ich fungierte also sozusagen als „Opa-Kinderarzt“. Das Besondere an diesem Moment für mich war das Wiedersehen mit einer jungen Frau, die ihren Eltern – und damit auch mir – in ihren frühen Kinderjahren eine Menge Sorgen um ihre Entwicklung bereitet hatte. Die Schule wollte ihr überhaupt nicht gelingen, Konzentration und Koordination waren nicht ausreichend. Es wurden Fördermaßnahmen ergriffen, die Erfolge blieben aber mäßig. In vielen Gesprächen haben die Eltern und ich damals gemeinsam um die richtige Schulform für Maria gerungen. Zunächst wurde sie in die Förderschule für körperliche Entwicklung aufgenommen, aber nach zwei Jahren zeigten sich zunehmend Überforderungssymptome und sie wurde in die Schule zur Lernförderung umgeschult, wenig später habe ich sie dann altersbedingt aus den Augen verloren.

Oft habe ich mit Eltern über die Frage der Schulform für ein Kind mit Entwicklungsproblemen diskutiert. Dabei kamen viele Vorbehalte der Eltern gegen die Förderschulen zur Sprache, die dem Kind „einen Stempel“ aufdrücken würden, die die „Zukunftsaussichten“ verbauten. Ich habe dazu allerdings andere Erfahrungen gemacht. Kinder, die in der Förderschule einen positiven Entwicklungssprung machten, wurden stets problemlos in die Regelschule umgeschult. Andererseits habe ich erlebt, wie überforderte Kinder in der Regelschule unter dem permanenten Leistungs- und Anpassungsdruck psychosomatische Reaktionen (Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, Essstörungen, Rückzugsverhalten oder auch Aggressivität) entwickelten, und die Kinder erst in der geschützten Umgebung der Förderschule dann ihre alte Fröhlichkeit und Unbekümmertheit wiederfanden. Das von unseren Schulpolitikern aus dem Hut gezauberte Versprechen von der „Inklusion für alle“ hat ja bei vielen Eltern den Eindruck hinterlassen, dass jedes Kind in jeder Schule gut aufgehoben sei. Allerdings hat die Politik leider „vergessen“, ihrem Versprechen auch die nötigen finanziellen und personellen Mittel folgen zu lassen. Selbstverständlich erfordert eine dezentrale Förderung für einzelne Kinder in Regelschulen ja sehr viel mehr Ressourcen (Sonderschulpädagogen, Integrationshelfer, Lehreraufmerksamkeit, technische Ausstattungen usw.), als eine Förderung in dafür speziell eingerichteten Schulen – das fängt schon bei behindertengerechten Toiletten an. So habe ich erlebt, dass ein Kind mit einer Trisomie 21 nur zwei Stunden pro Woche einen Integrationshelfer in der Regelschule bewilligt bekam, für mich eine zynische Vernachlässigung durch den Staat. Und ein Kind, das nur im 1:1-Setting genug Konzentration aufbringen kann, um Lerninhalte zu verarbeiten, bleibt in einer Klasse mit 25 Mitschülern schon durch diese Rahmenbedingung auch mit einer Integrationshilfe in der Entwicklung seiner Möglichkeiten behindert. Eltern, die für ihr Kind Probleme beim Schulstart für möglich halten, sollten unbedingt rechtzeitig mit dem Kindergarten, der Kinderärztin und der Schule ein offenes Gespräch darüber suchen. Nehmen Sie Ihr Kind auch mit, wenn Sie die Schule besuchen. Es wird die anstehende Entscheidung besser annehmen, wenn es sich einbezogen fühlt. Im Zweifel können weitere Untersuchungen (z.B. im Sozialpädiatrischen Zentrum) helfen, eine gut begründete Entscheidung zu finden. Es werden aber immer Unwägbarkeiten bleiben, die eine regelmäßige Überprüfung nötig machen, wobei besonders auf Überforderungszeichen oder depressive Rückzugstendenzen des Kindes geachtet werden muss. Ein enger und offener Kontakt der Eltern mit Lehrern und Ärzten ist dafür unverzichtbar.