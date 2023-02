Helfer für „Castra Nova“ gesucht Wieder ein Sommercamp für Kinder in Kevelaer

Das Camp findet in den ersten fünf Wochen der kommenden Sommerferien statt. Teilnehmen kann jeder zwischen acht und 16 Jahren für zwölf, 17, 23 oder 34 Tage. Wie in jedem Zeltlager gibt es immer etwas zu tun. Deshalb freuen sich die Organisatoren über tatkräftige Unterstützung, ob in der Technik, im Küchenteam, in der Gruppenleitung, Betreuung oder in der Programmplanung. Es besteht auch die Möglichkeit, ein Praktikum zu machen. Für Kinder, deren Eltern sich im Camp engagieren, ist die Teilnahme für den Zeitraum der Mitarbeit kostenlos.