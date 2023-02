Die Opa-Kolumne Wenn Hermine mit Arielle feiert

Hurra, hurra und dreimal Helau: Der Karneval regiert wieder für ein paar tolle Tage, nachdem die menschengemachten Corona-Maßnahmen und ihre Auslegungen drei Jahre lang die sogenannte fünfte Jahreszeit in den Keller verbannt hatten. Mit der Folge, dass allen kleineren Kindern erst einmal erklärt und gezeigt werden muss, was es denn mit Fastelovend auf sich hat. Und so erzählte Opa der gut dreieinhalbjährigen Lilly, die nicht mal das Wort Karneval kannte, dass verrückte Verkleidungen unbedingt dazu gehören, während die mit neun Jahren schon mehr als große Cousine Lotta in einer ihrer Schatztruhen alle ihre zu klein gewordenen Kostüme auspackte. Ein Fest für Lilly: Sie durfte alle anprobieren. Und in der Karnevalswoche kam sie Tag für Tag mit einem neuen Kostüm in ihren Kindergarten. Mal war sie eine rosarot-graue Maus, mal ein feuerspuckender Drache, mal ein Bär, mal eine Prinzessin. Und natürlich durfte ihre Favoritin nicht fehlen: Arielle, die Meerjungfrau. Helau rufen lernte sie mit ihren genauso ahnungslosen Spielkameraden ganz schnell, und als das Gocher Prinzenpaar Achim I. und Svenja II. (Lilly: „Opa, das echte!“) mit allerlei Geschenken in der Kindergartengruppe zu Gast war, da war das ohnehin dünne Eis endgültig gebrochen: Lilly ist jetzt eine Karnevalistin, genau wie ihre Mutter.