Planung steht Nachfrage nach Kita-Plätzen nimmt im Kreis Kleve weiter zu

„Wenn all dies zusammenfällt, verzögern sich fest eingeplante Projekte leider erheblich“, betonte André Amourette, Leiter der Abteilung Jugend und Familie, in seinem Vortrag im Jugendhilfeausschuss. Problematisch ist die Situation in diesem Jahr insbesondere in der Stadt Straelen, in der gleich zwei Neubauten verspätet fertiggestellt werden können. Wie berichtet, fehlt es dort zum 1. August 2023 an 62 Kita-Plätzen – darunter 17 Kinder im Alter über drei Jahre. Diese 17 Kinder erhalten alle bevorzugt einen Kita-Platz in einer der neuen Einrichtungen. „Glücklicherweise sind die Engpässe voraussichtlich nur temporär“, sagt Landrat Christoph Gerwers. „Es zeichnet sich ab, dass wir bereits im Oktober allen Kindern ab drei Jahren einen Platz in einer Kindertagesstätte anbieten können. Gemeinsam mit den betroffenen Eltern und der Stadt Straelen besprechen wir Alternativen.“ Zusätzlich könne dann ebenfalls 26 Kindern im Alter unter drei Jahre ein Platz angeboten werden. Für die Unter-Dreijährigen kommt generell auch eine Betreuung bei einer Kindertagespflegeperson infrage.