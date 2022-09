Steuertipps für Eltern : Wie der Fiskus Familien entlastet

Ein Kind zu erziehen ist eine große Verantwortung. Der Staat unterstützt Familien nicht nur mit dem Kindergeld sondern es gibt auch steuerliche Entlastungen. Foto: obs/DVAG Deutsche Vermögensberatung

Niederrhein Ob Kindergeld, Kinderbonus oder Kinderfreibetrag – es gibt viele Möglichkeiten, wie Familien profitieren können. Doch nicht alle sind hinlänglich bekannt. Die Steuerberaterkammer Düsseldorf gibt Tipps.

Kinder sind die Zukunft. Sie bereichern unser Leben, aber wenn man ehrlich ist, kosten sie auch viel Geld. Den zusätzlichen finanziellen Aufwand der Eltern erkennt der Staat an und unterstützt Familien durch steuerliche Vergünstigungen. Diese sind jedoch nicht immer hinreichend bekannt. „Eltern sollten sämtliche Entlastungsoptionen kennen, um optimal von den vom Fiskus gewährten Steuervorteilen zu profitieren. Das Spektrum reicht hier weit über die Gewährung von Kindergeld und Kinderfreibeträgen hinaus“, erklärt die Steuerberaterkammer Düsseldorf.

Wie werden Eltern unterstützt?

Info Online-Hilfe für die Suche nach Beratern Steuerprofis Die steuerliche Berücksichtigung von Kindern hat viele Seiten. Um die steuermindernden Möglichkeiten, die der Fiskus bietet, vollumfänglich auszuschöpfen, empfiehlt es sich, Steuerprofis zurate zu ziehen. Orientierungshilfe bei der Suche nach qualifizierten Beratern bietet der Steuerberater-Suchdienst auf der Website der Steuerberaterkammer Düsseldorf unter www.stbk-duesseldorf.de.

Der Fiskus berücksichtigt die Ausgaben der Eltern für ihre Kinder beim sogenannten Familienleistungsausgleich nach einem dualen Konzept: Erstens werden die Eltern monatlich mit Kindergeld unterstützt (direkte Zahlung). Dieses beträgt im Jahr 2022 für das erste und zweite Kind jeweils 219 Euro, für das dritte Kind 225 Euro und für das vierte und jedes weitere Kind jeweils 250 Euro. Um besondere Härten wegen der gestiegenen Energiepreise abzufedern, bekamen Familien im Juli 2022 einen Einmalbonus in Höhe von 100 Euro zusätzlich zum Kindergeld für jedes Kind ausgezahlt. Der Bonus wird für jedes Kind gewährt, für das im Jahr 2022 mindestens in einem Monat Anspruch auf Kindergeld besteht. Wird das Kind also beispielsweise erst im Oktober 2022 geboren, erfolgt die Auszahlung später. Der Bonus wird nicht auf Sozialleistungen wie die Grundsicherung oder den Unterhaltsvorschuss angerechnet und beim Kinderzuschlag sowie beim Wohngeld nicht als Einkommen berücksichtigt.

Wie werden Eltern sonst noch entlastet?

Alternativ gibt es einen Freibetrag für Kinder. Dieser besteht bei zusammenveranlagten Ehepaaren genau genommen aus einem Kinderfreibetrag in Höhe von 5460 Euro und einem Freibetrag für den Betreuungs-, Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf des Kindes in Höhe von 2928 Euro. Das heißt: 8388 Euro dürfen Eltern pro Kind im Jahr 2022 verdienen und einnehmen, ohne dafür Steuern zu zahlen.

Wie lange können Kindergeld, Kinderbonus und Kinderfreibetrag in Anspruch genommen werden?

Grundsätzlich profitieren alle Kinder bis zum 18., Kinder in Ausbildung bis zum 25. und arbeitslose Kinder bis zum 21. Lebensjahr. Eltern erhalten aber nur eine Form der Steuererleichterung: Entweder das Kindergeld inklusive einmaligem Kinderbonus oder den Kinderfreibetrag. Wenn sie ihre Steuererklärung beim Finanzamt einreichen, prüft deshalb die Finanzbehörde automatisch, was für die Eltern günstiger ist und womit sie der Staat finanziell besser unterstützt.

Sind die Kinderbetreuungskosten steuerlich absetzbar?

Der Fiskus erkennt zwei Drittel der angefallenen Betreuungskosten bis zu maximal 4000 Euro jährlich pro Kind an, welches das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Die Aufwendungen für die Kinderbetreuung sind als Sonderausgaben abziehbar. Für die steuermindernde Anerkennung der Kosten muss diesen eine erkennbare Dienstleistung zugrunde liegen. Demnach können etwa folgende Aufwendungen Berücksichtigung finden: die Unterbringung der Kinder in Kindergärten, -tagesstätten, -horten, -heimen und -krippen sowie bei der Tagesbetreuung und in Ganztagspflegestellen. Auch Hilfen im Haushalt wie Au-pairs, soweit sie ein Kind betreuen und die Beaufsichtigung des Kindes bei der Erledigung der Hausaufgaben übernehmen, werden steuermindernd anerkannt. Die Aufwendungen können Eltern nur dann geltend machen, wenn sie eine Rechnung erhalten haben und die Zahlung auf ein Konto erfolgt ist. Hier ist zu beachten, dass die Verpflegungskosten keine Kinderbetreuungskosten im Sinne dieser Vorschrift und daher herauszurechnen sind.

Gelten für Alleinerziehende besondere Entlastungen?

Alleinerziehende werden steuerlich zusätzlich entlastet. Sie können im Jahr 2022 für das erste Kind einen Entlastungsbetrag in Höhe von 4008 Euro pro Jahr beantragen. Für jedes weitere Kind erhöht sich dieser um 240 Euro. Alleinerziehende können den Betrag entweder in ihrer Steuererklärung geltend machen oder sie beantragen die Lohnsteuerklasse II. In diesem Fall berücksichtigt das Finanzamt den Betrag, wenn die Steuer vom Lohn abgezogen wird. Im Sinne des Steuerrechts gilt als alleinerziehend, wer nicht verheiratet ist beziehungsweise dauerhaft getrennt lebt oder verwitwet ist und in keiner Haushaltsgemeinschaft mit einer anderen volljährigen Person (Ausnahme: Kinder) lebt.

Was ist, wenn die Kinder eine Ausbildung machen?