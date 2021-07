Die Frauen-Kolumne : Mit Body Positivity in den Sommer

Kleve Abfällige Blicke, gehässiges Lächeln oder verletzende Kommentare – Bodyshaming hat aktuell Hochkonjunktur. Dagegen lässt sich allerdings etwas machen.

Ein Lied von Emma Fitzgerald startet mit den Zeilen: „Summertime and the livin‘ is easy…“ Eigentlich ist jetzt die Zeit, um die Hüllen fallen zu lassen, sich bequem, luftig und knapp zu kleiden, die Sonne und das leichte Lebensgefühl zu genießen. Aber wie „easy“ ist die „Summertime“ tatsächlich? Wie frei und unbeschwert fühlen wir Mädchen und Frauen uns in und mit unseren Körpern?