Die Frauen-Kolumne Morgen kommt Frau Weihnachtsmann

So kam es vor kurzem zu folgendem Dialog während einer Beratung: „Mama, ist der Weihnachtsmann eigentlich ein Mann oder eine Frau?“ Diese Frage stellte ein 4-jähriger Junge seiner Mutter, die unsere Beratungsstelle aufsuchte. Voller Selbstverständlichkeit, die ich teilte, antwortete die Mutter „Natürlich ein Mann. Es heißt ja WeihnachtsMANN.“ Doch anstatt sich mit dieser Antwort zufrieden zu geben, fragte das Kind weiter: „Aber was macht denn die Weihnachtsfrau?“ Die Mutter antwortete sicher: „Die gibt es doch nicht. Es gibt nur einen Weihnachtsmann“. Das Kind fragte weiter: „Aber warum?“ Somit hatte dieser kluge Junge einen interessanten Denkprozess in zwei erwachsenen Menschen angefeuert und Sprachlosigkeit entfacht. Tatsächlich wird mit dem Mythos des Weihnachtsmannes in den Köpfen des Kindes früh ein Klischee von Geschlechterrollen gesetzt. Der Weihnachtsmann bringt die Geschenke. Das ist die Wahrheit für viele Kinder. Da stellt sich vielleicht zur heutigen Zeit die Frage, ob eine geschlechterneutrale Formulierung nicht sinnvoller wäre. Schließlich kann das Christkind zumindest theoretisch beide Geschlechter haben, während der Weihnachtsmann eine deutlich definierte männliche Figur ist.