Weeze : Experimente mit Feuer und Flamme

Weeze Beim Forschen am Familienzentrum im Franziskus-Kindergarten lernen Väter gemeinsam mit ihren Kindern den richtigen Umgang mit Feuer, Kerzen und Co.

Jetzt kann es losgehen. Johanna, Ben und Malte setzen ihre Schutzbrillen auf. Zuallererst zerlegen die Kinder unter Kloses Anleitung Teelichter in ihre Einzelteile: Docht und Wachs. Schnell finden sie heraus, dass der Docht problemlos beginnt zu brennen – ganz im Gegensatz zum Wachs. „Ich kann das schon braten, aber es brennt nicht“, sagt Johanna, in den Händen ein Stabfeuerzeug, die Augen vor Konzentration eng zusammengekniffen.

Klose erklärt, warum der Wachs nur mit dem Docht schmilzt. Dann beginnt das nächste Experiment. Sie stellt ein Wasserglas über ein Teelicht, und Johanna, Malte und Ben kommen mit ihren Lupen ganz nah heran. Wenige Sekunden später geht die Kerze aus. „Boah“, sagt Malte. Gemeinsam findet die Gruppe heraus, dass Kerzen Sauerstoff zum Brennen benötigen – und dieser ist in einem Glas schnell verbraucht. „Ich achte ganz bewusst darauf, auch einmal komplizierte Worte wie Kohlendioxid zu benutzen, und erkläre die Worte dann direkt im Zusammenhang“, sagt Klose. Marc Koenen nickt zustimmend. Er ist mit seinem Sohn Malte heute das erste Mal bei einem Kursus am Familienzentrum dabei und bringt auch eigene Ideen mit ein.

Die Inspiration für ihre Experimente zieht Erzieherin Klose meistens aus Situationen im Alltag: „Ich versuche auch, die kleinen Dinge – wie beispielsweise die Veränderung von Löwenzahl zur Pusteblume – mit den Kindern zu erarbeiten.“ In ihrer Kindergartengruppe finden fast jeden Tag kleine Experimente statt. Die Kurse des Familienzentrums sind allerdings auch für Eltern und Kinder zugängig, die nicht Mitglied im Franziskus-Kindergarten sind. Angeboten werden neben technischen Experimenten auch Begegnungscafés und kreatives Basteln. Auch Kruschel, das Kindermaskottchen der Rheinischen Post, hat Klose schon auf Ideen für Experimente gebracht. Zum Beispiel folgendes Experiment stammt von ihm: Ben, Johanna und Malte haben sich einen Suppenteller geholt und füllen ihn mit Wasser – gerade so tief, dass kein Wasser in den Aluminiumbehälter des Teelichts gelangt, das in der Mitte des Tellers steht. Was, glaubt ihr, passiert, wenn man ein Glas über die Kerze stellt?“, fragt Klose. Die Kinder suchen blinzelnd nach der Antwort. „Sie geht wieder aus?“, fragt Johanna. Ben hüpft ganz aufgeregt auf seinem Stuhl. Dem Fünfjährigen ist das Experiment aus dem Kursus vor zwei Jahren noch gut in Erinnerung geblieben: Er kennt die Antwort. Sein Papa legt ihm die Hand auf die Schulter und flüstert ihm zu, dass er nichts verraten soll.