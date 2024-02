Starthilfe der Kommunen Was junge Familien geschenkt kriegen

Um junge Familien zu unterstützen, gibt die Stadt Geldern alle zwei Jahre einen Familienpass heraus. Mit dem Gutscheinheft können Familien, die ihren Wohnsitz in Geldern haben, zahlreiche Angebote und Vergünstigungen nutzen. Gültig ist dieser nur in Verbindung mit dem Personalausweis, Kinderausweis, Reisepass, Schülerausweis oder ähnlichem. Der Familienpass wird unabhängig vom Einkommen für alle Eltern mit mindestens einem Kind unter 16 Jahren für jeweils zwei Kalenderjahre kostenfrei ausgestellt. Aktuell befindet sich der Familienpass in der achten Auflage. Neben vielen Gelderner Unternehmen und Vereinen beteiligt sich auch die Stadt mit einem Gutschein für einen kostenlosen Schwimmkursus im Parkbad.