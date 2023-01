Die Kinderarzt-Kolumne Pseudokrupp oft über Nacht

Spätestens jetzt braucht das Kind Hilfe. In leichten Fällen reicht es, das Kind zu beruhigen (es hat Angst wegen der Luftnot). Hilfreich ist es auch, sich mit dem Kind im Badezimmer vor die Dusche zu setzen und den kalten (!) Wasserdampf einatmen zu lassen. Alternativ kann auch die kalte Nachtluft am offenen Fenster lindernd wirken. Treten aber die oben beschriebenen Einziehungen auf, reicht das nicht mehr, dann müssen Medikamente her. Beste Wahl ist dabei Kortison, das als Zäpfchen oder Saft gegeben werden kann. Kortison ist ein körpereigenes Hormon, das Entzündungsreaktionen und Schleimhautschwellungen vermindert. Allerdings sinkt der Cortison-Blutspiegel in der Nacht regelmäßig stark ab. Erst am Morgen wird es wieder produziert. So erklären sich die Beschwerden in der Nacht und der unauffällige Befund am Morgen danach – das Kind hat sich selbst behandelt.