Chefärztin Bettina Linnemann im Interview : „Das ist etwas, was sich keiner vorstellen will“

Ein Teddybär liegt auf dem Boden. Foto: Shutterstock/Zwiebackesser

Niederrhein Die Chefärztin der Kinder- und Jugendpsychiatrie des LVR-Klinikums, Bettina Linnemann, spricht über das Trauma „Kindesmissbrauch“.

Wir hatten in den letzten Jahren die Fälle in Lügde, in Bergisch-Gladbach, in Münster mit sehr drastischen Fallzahlen im Kindesmissbrauch. Waren sie über diese hohen Zahlen überrascht?

Beate Linnemann Nein, leider nicht. Wir gehen davon aus, dass wir grundsätzlich viel mehr Fälle haben, als das, was offiziell benannt ist. Es gibt Studien, in denen um die 20 Prozent der jungen Erwachsenen angaben, als Kinder und Jugendliche schwerwiegende belastende Erfahrungen gemacht zu haben. Körperliche Übergriffe, sexuelle Übergriffe, Belästigung. Wir fürchten tatsächlich, dass die Dunkelziffer recht hoch ist.

Info Zur Person Foto: Markus van Offern (mvo) Linnemann leitet seit Mai die Kinder- und Jugendpsychiatrie in Bedburg-Hau. Zuvor arbeitete sie unter anderem kommissarisch als Oberärztin die Kinder- und Jugendpsychiatrie des LVR in Düsseldorf und war Kinderärztin in Geldern und arbeitete beim Landschaftsverband Rheinland in die Kinder- und Jugendpsychiatrie Viersen.

Das sind krasse Zahlen, sogar ohne die Dunkelziffer.

Linnemann Wie gesagt, nicht alle davon wurden sexuell missbraucht, aber es gab so schwerwiegende Erlebnisse, die so auf die Seele eingewirkt haben, dass es zu gefühlsmäßigen Belastungen kommt.

Es gab mal eine Studie des Psychiaters Jörg Fegert. Dort steht, dass etwa jeder Zehnte in Deutschland missbraucht wurde.

Linnemann Herr Fegert hat viele Studien zum Thema der Traumatisierung durchgeführt, die Frage ist immer, was genau erfasst wird. Wird nur nach sexuellem Missbrauch gefragt oder auch nach anderen Formen der Traumatisierung. Bei der Erforschung der traumatischen Erfahrungen insgesamt kommt auch das Forscherteam aus Ulm auf sehr viel höhere Zahlen. Der Haken bei allen Studien ist aber, dass eben nur die Personen erfasst werden, die schon in der Lage sind, das Schweigen zu durchbrechen. Viele Opfer schaffen das noch nicht ohne Hilfe, finden teilweise keine Worte für den Schrecken. Wenn wir Kinder und Jugendliche nach Traumatisierungen fragen, kann es gut sein, dass sie diese jetzt verneinen und erst in zehn oder 20 Jahren erzählen können, dass sie doch schlimme Erfahrungen gemacht haben.

Wenn man sich anschaut, wie vielen Menschen das passiert: Warum wird da nicht noch mehr drüber gesprochen?

Linnemann Zum einen ist das ja etwas, was sich keiner aus seinem Umfeld vorstellen möchte. Wir möchten das Gefühl haben, dass wir sicher sind, dass die Leute, die wir lieben, sicher sind, das könnte dazu führen, dass Signale länger nicht erkannt werden. Und dann gibt es immer noch ein gesellschaftliches Tabu. Über manche Themen spricht man einfach nicht. Für die Opfer selbst ist es noch schwerer, von Taten zu berichten. Aus Angst, aus Scham, aber auch weil es nicht aushaltbar scheint, sich noch einmal mit der Tat zu beschäftigen. Diese Vermeidung ist ein typisches Symptom bei traumatisierten Personen.

Wenn die Menschen Angst haben, darüber zu sprechen, dann landen wahrscheinlich auch die wenigsten bei Ihnen oder?

Linnemann Leider immer noch zu wenige. Insgesamt ist es wahrscheinlicher, dass Kinder oder Jugendliche bei uns vorgestellt werden, die eigentlich aus einem guten, sicheren Umfeld kommen, wo es einzelne Übergriffe von außen gab. Wo es dann der fremde Mann im Park war zum Beispiel. Kinder, die in ihrem vertrauten Umfeld Übergriffe erleben, oder aber wo das Umfeld aus anderen Gründen bereits geschwächt ist, werden leider oft nicht oder erst sehr spät als Opfer von Misshandlung oder Missbrauch erkannt.

Wie kommen die Kinder eigentlich

zu Ihnen?

Linnemann Das ist ganz unterschiedlich. Überwiegend melden sich die Familien selbst, weil es gravierende Auffälligkeiten gibt. Manchmal sind Zusammenhänge mit Missbrauch oder Misshandlungen schon bekannt, oder aber es sind die Symptome, wegen denen die Eltern sich Sorgen machen. Schlafstörungen, Konzentrationsschwächen, dass die Kinder schneller aggressiv werden, sich selbst verletzen. Natürlich kann es für diese Symptome auch viele andere Gründe geben, aber manchmal findet man dann im Verlauf der Therapie heraus, dass es gravierende Ereignisse gab. Manchmal melden sich auch Jugendämter oder Schulen, teilweise auch ältere Jugendliche selbst.

An welchen Symptomen kann man so etwas noch erkennen?

Linnemann Wir Menschen sind von der Natur so gemacht und haben im Laufe der Jahrtausende überlebt, weil wir bei Gefahr Stresshormone ausschütten, die dafür sorgen, dass Herzschlag und Blutdruck sich erhöhen, dass die Muskeln vollgepumpt werden, der Körper in die Lage kommt, schnell wegzulaufen oder zu kämpfen. Opfer von Gewalt bleiben häufig in diesem inneren Kampfmodus, können nicht mehr richtig entspannen. Sie haben dann Konzentrationsschwächen, Schlafstörungen, werden schneller aggressiv oder erschrecken sich leicht, sind plötzlich sehr ängstlich. Andererseits ist das Gehirn oft nicht in der Lage, das Erlebte zu verarbeiten. Bildliche Erinnerungen an das Geschehene drängen sich immer wieder in den Alltag oder in die Träume und führen zu erheblichen Beeinträchtigungen. Auch körperliche Symptome sind häufige Folgen, plötzlich vermehrte Bauchschmerzen oder Kopfschmerzen zum Beispiel.

Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass nur sehr wenige Opfer darüber reden. Warum ist das so?

Linnemann Ganz typisch für Opfer gerade von sexueller Gewalt ist das Gefühl von Scham und Schuld. Hätte ich nicht den kurzen Rock getragen, wäre ich nicht alleine in den Wald gegangen, hätte ich meinen Papa nicht so geärgert, dann wäre das nicht passiert. Das ist von außen selten logisch nachvollziehbar. Es gibt auch vierjährige Kinder, die denken, sie hätten etwas verhindern können. Zudem werden viele Opfer von den Tätern unter Druck gesetzt und bedroht und haben Angst, zu sprechen. Und letztlich ist auch das Aussprechen von Erlebtem schmerzlich und scheint mitunter unerträglich.

Wenn ein Kind mit Symptomen zu Ihnen kommt, wie bekommen Sie dann heraus, was ihm oder ihr passiert ist? Die Kinder werden da ja sicher nicht gerne darüber sprechen.

Linnemann Wir brauchen vor allem ein erfahrenes Behandlungsteam. Wenn wir Kinder mit bestimmten Symptomen vorgestellt bekommen, bilden wir unsere Verdachtshypothesen und gehen diesen systematisch nach. Da ist es wichtig, breit zu denken. Es gibt viele Überschneidungen. Unkonzentriert, impulsiv, immer angespannt, das wird auch bei Kindern berichtet, die womöglich ein ADHS haben oder aus anderen Gründen traurig oder verzweifelt sind. Grundsätzlich ist unsere Aufgabe, die jeweiligen in Frage kommenden Zusammenhänge im Kopf zu haben, uns mit sorgfältiger Diagnostik anzunähern und mit dem Wachsen der therapeutischen Beziehung ein Reden über Erlebtes möglich zu machen.

Wenn die Diagnose Sexueller Missbrauch da ist, wie sieht die Therapie dann aus?

Linnemann Das Allerwichtigste ist, Sicherheit herzustellen. Erstmal konkret, was die Art die Übergriffe angeht. Wenn etwas Gravierendes stattgefunden hat, dann alles zu tun, damit sich das nicht wiederholt. Das zweite ist, Sicherheit im Alltag herzustellen. Oft sind die Erinnerungsfetzen und Gefühlswelten durcheinander, die Kinder wissen gar nicht, wo sie jetzt eigentlich sind. Und man kann ganz viel Sicherheit herstellen durch klare Routinen. Gerade bei Kindern: Eltern haben oft den Impuls, Kinder besonders zu schützen, eventuell gar nicht mehr zu Schule zu schicken, wenn eine Tat stattgefunden hat. Genau das empfehlen wir nicht. Wir empfehlen, das Leben so normal wie irgend möglich weiter laufen zu lassen. Im Rahmen der eigentlichen Traumatherapie gibt es dann vielfältige Techniken, mit denen die Patienten lernen können, ihr Stressniveau wieder zu regulieren und Erinnerungen da einzuordnen, wo sie hingehören: in die Vergangenheit.

Ist das Trauma denn heilbar?

Linnemann Das, was passiert ist, wird immer zur Biografie gehören. Wir können das Erlebte nicht rückgängig machen und die Erinnerungen nicht löschen. Was wir aber schaffen können ist, den Betroffenen wieder mehr Kontrolle zu geben. Dass sie nicht wahllos mit Erinnerungen und den verbundenen Gefühlen geflutet werden, so dass der Blick auf eine gute Zukunft versperrt wird. Wir können Betroffenen helfen, das Geschehene in die Vergangenheit zu sortieren, so wie in ein hinteres Fach im Kleiderschrank, damit sie eine lebenswerte Gegenwart und eine gute Zukunft gestalten können.

Heißt, es ist nicht heilbar, aber es ist steuerbar?

Linnemann Je nach Fall. Es gibt Dinge, die so unvorstellbar sind, die anderen Menschen angetan werden, da wäre das Wort „heilbar“ vermessen. Aber es ist linderbar. Es gibt aber auch Fälle, wo die Betroffenen sagen, das Trauma ist kein Thema mehr für mich, die selbst von Heilung sprechen würden.

Worauf sollten Eltern achten?