Die Lehrer-Kolumne Niemals mehr Montag – wie schrecklich!

Klar: Nicht Lehrer in Berlin-Neukölln, sondern an einem bischöflichen Berufskolleg in ländlicher Region zu sein, ist beneidenswert. Aber seien wir hier am Niederrhein doch ehrlich: Die Vorzüge des Lehrerberufs, der durchaus zeitaufwändiger ist als Außenstehende meinen, bietet schon viele Vorteile: Man hat einen eigentlich unkündbaren Job und ein gutes Einkommen. Man hat die Möglichkeit, die Arbeit wie die Unterrichtsvorbereitung und das Korrigieren von Klassenarbeiten in seiner freien Zeit nachmittags und am Wochenende frei einzuteilen. Gerade als Familienvater kann man so intensiv am Familienleben teilnehmen, anders, als wenn man erst abends erschöpft von der Arbeit heimkommt. Und das große Plus: die Ferien, in denen man zwar auch mal Arbeiten korrigiert, aber doch auch viel freie Zeit haben kann.