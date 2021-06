Die Kinderarzt-Kolumne : Noten? Ja, aber…

Kleve Ein paar Tintenkleckse auf dem Zeugnis sind ja gut und schön, meint unser Autor, aber sie geben lediglich eine Orientierungshilfe über relative Stärken und Schwächen des Kindes – nicht mehr und nicht weniger.

Ich war erst wenige Jahre in meiner Praxis, als mir eine Mutter ihr Kind vorstellte mit den Worten: „Ich möchte gerne ein ärztliches Attest haben, dass unser Junge erst nächstes Jahr eingeschult wird!“ Ich fragte nach Entwicklungsproblemen, untersuchte das Kind nach bestem Wissen, fand aber keinen Hinweis auf irgendeine Störung. „Wenn er ein Jahr später eingeschult wird, hat er einen leichteren Start in der Grundschule und kann später auch bestimmt auf das Gymnasium“, lautete die Begründung der Mutter für ihren Wunsch.

Dabei ist die Notenvergabe für die Lehrer noch nie so knifflig und unsicher gewesen, wie in diesem Corona-Jahr, mit so viel Unterrichtsausfall und Improvisationsmaßnahmen, sowohl auf Seiten der Eltern wie auch der Lehrer. Da wird viel vom Einfühlungsvermögen des Lehrers/der Lehrerin abhängen: Wird die bessere Note das Kind stärker motivieren oder wird die schlechtere Note mehr Leistungswillen auslösen? Da werden manche Eltern wohl wieder Anwälte bemühen, wenn sie die Benotung ihres Augensterns für ungerecht ansehen.

Ich vermisse in diesem Problemkreis übrigens die eigentlich selbstverständliche Unterstützung für die Lehrer durch ihren Dienstherren. Wie sollen die Eltern der Fachkompetenz der Lehrer trauen, wenn die eigenen Vorgesetzten sich wegducken, sobald etwas Rückgrat gefordert ist. Also, liebe Eltern, wenn Ihr Kind mit dem Zeugnis kommt, dann nehmen Sie es bitte zuerst in den Arm, ehe Sie auf die Noten schauen. Zeigen Sie ihm deutlich, dass Ihr Respekt, Ihre Zuneigung und Ihre bedingungslose Unterstützung nicht von seinen Schulnoten abhängig sind. So geben Sie dem Zeugnis die Wertigkeit, die ihm zukommt: ein Überblick über den Leistungsstand, eine Orientierungshilfe über relative Stärken und Schwächen Ihres Kindes – nicht mehr und nicht weniger.