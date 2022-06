Die Kinderarzt-Kolumne : So wird Ärzten das Leben schwergemacht

Seit gut zwei Jahren bin ich inzwischen im Ruhestand, als nun der Brief kam, den ich schon lange erwartet hatte: Die Krankenkassen verhängen einen Regress über mehr als 700 Euro wegen „unzulässiger Verordnungen“ in meinem vorletzten Quartal als Kassenarzt. Ich hatte das erwartet, weil ich keinen Kassenarzt kenne, bei dem die Krankenkassen nicht versucht haben, auf den letzten Metern der Praxistätigkeit noch schnell ein paar hundert Euro abzukassieren. Offensichtlich werde ich nicht mehr gebraucht und erhalte jetzt die Quittung für mehr als 30 Jahre Arbeit für die Krankenkassen – immer hart am Limit meiner eigenen körperlichen Leistungsgrenze.

Wäre das vor drei Jahren geschehen, hätte ich vor Wut die Praxis für Kassenpatienten schließen können und die letzten Berufsjahre als Privatarzt gearbeitet. Ich hätte allen besserverdienenden Kassenpatienten vorgeschlagen, meine Rechnungen mit einem Antrag auf Kostenerstattung bei ihrer Kasse einzureichen. Das hätte mir eine sorgenfreie Zeit und den Kassen neben einem ordentlichen öffentlichen Eklat jede Menge zusätzlichen Verwaltungsaufwand beschert.

Was aber soll ich denn nun eigentlich im Oktober 2019 falsch gemacht haben? Seinerzeit waren erste Vorboten der Corona-Pandemie in Deutschland spürbar, nachdem eine ganze Reihe von Standardmedikamenten plötzlich nicht mehr lieferbar waren. So habe ich damals meine niederländische Kollegin gebeten, Paracetamol aus Arnheim mitzubringen, damit wir wenigsten zu den Impfungen noch ein paar Fieberzäpfchen mitgeben konnten. In dieser Zeit mussten wir bei einem Kind mit einer großflächigen Verbrennung nach der Erstbehandlung in der Chirurgie tägliche Verbandswechsel durchführen.

Als ich ein Rezept mit der dafür von uns seit Jahren eingesetzten Wundauflage zur Apotheke gab, kam es mit der Bemerkung zurück, dass dieses Produkt nicht lieferbar sei – ohne Weiteres glaubhaft für mich und ohne Chance, die Dauer des Ausfalls abschätzen zu können. Die Apotheke lieferte ein anderes (und deutlich teureres) Produkt, allerdings achteten weder der Apotheker noch ich darauf, dass dieses Produkt vom Gemeinsamen Bundesausschuss (GBA) nicht für die Verordnung bei Kassenpatienten zugelassen war. Die Begründung dafür ist mindestens erstaunlich: „Das Produkt… entspreche der „modernen Wundversorgung“ und sei deshalb nicht verordnungsfähig.“

Ich habe die seinerzeit fehlende Alternative natürlich in meinem Widerspruch gegen den Bescheid angeführt, immerhin war ich ja zur Behandlung der Patientin verpflichtet und hatte darauf vertraut, dass die Apotheke mir unter den verfügbaren Präparaten nur zugelassene und kostengünstige liefert. Das hat die Krankenkassen aber nicht interessiert. Der GBA hat so banale Probleme wie Lieferengpässe bei einer weltweiten Pandemie schlichtweg unbeachtet gelassen und mich als Kassenarzt mit den sich ergebenden Versorgungsproblemen im Regen stehen lassen.

Nun werden Sie sich vielleicht fragen: Was gehen mich die Probleme vom Brüninghaus mit dem Kassenarztrecht an? Aber vielleicht erinnern Sie sich an diese Geschichte, wenn Sie bei Ihrem nächsten Arztbesuch feststellen, dass Sie sich im Vergleich zu Privatpatienten bei der Terminvergabe und/oder den Verordnungen von Medikamenten oder Heilmitteln benachteiligt oder gar als „Patient zweiter Klasse“ fühlen. Nicht die etwas niedrigeren Honorare, sondern die Regelungswut mit oft unglaublich zynischen Ergebnissen machen die Position als Kassenarzt immer unattraktiver für junge Ärzte im Vergleich zum Privatarzt.

Ich sehe darin jedenfalls auch einen wichtigen Grund dafür, dass wir im Kreis Kleve seit Jahren um eine ausreichende ärztliche Versorgung kämpfen müssen.