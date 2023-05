Die Frauen-Kolumne Vom Scheitern und der Kunst wieder aufzustehen

Manchmal jedoch ist der Aufprall so heftig, dass er uns komplett aus der Bahn wirft und wir jegliche Orientierung verlieren. Es entsteht eine Verletzung in uns, die uns das Aufstehen schwer macht und das Liegenbleiben oft als einzige Lösung erscheinen lässt. Je unerwarteter und heftiger ein Ereignis uns erschüttert, desto länger brauchen wir, um uns zu erholen und das Erlebte zu verarbeiten. Manchmal entwickelt sich daraus eine schwere Lebenskrise oder gar ein Trauma. Dann braucht es viel Zeit und manchmal auch fachliche Hilfe, um wieder Stabilisierung und Sicherheit im Leben zurückzugewinnen. In unserer Beratungsstelle erleben wir oft, dass Frauen vor einem Scherbenhaufen stehen, wenn sie realisieren, dass ihr eigenes Zuhause nicht mehr sicher ist, sondern sich als tägliche Bedrohung und Gefahr für ihr Leben und das ihrer Kinder herausstellt.