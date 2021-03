Die Studierenden-Kolumne : Über Komparatistik und Taxi fahren

Kreis Kleve Unsere Kolumnistin Jana Rogmann möchte nicht lügen, nur weil sie „Komparatistik und English Studies“ studiert. Auch als Geisteswissenschaftlerin habe man eine Zukunft – und sei nicht etwa zum Taxifahren verdammt.

Und was machst du später damit?“, ist wohl die Frage, die Studierenden am häufigsten gestellt wird. Bei nicht „normalen“ Studiengängen ist die Antwort darauf häufig gepaart mit nervösem Herumgestotter und stammelnden Rechtfertigungen. So auch bei mir. Denn die meisten verstehen statt „Komparatistik und English Studies“ nur „perspektiv- und arbeitslos“ und haben meine Berufsvorstellungen, die eher verschwommenen Tagträumen als ausgearbeiteten Plänen ähneln, drei Sekunden später wieder vergessen.