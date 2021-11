Die Studierenden-Kolumne : Noch so ein Winter

Geldern Unsere Autorin ist frustriert, weil Impfen der einzige Ausweg war und jetzt nicht funktioniert. Und weil die Politik die nächste Welle mal wieder verschlafen hat.

Verdammt, noch so ein Winter , und ich schwör’, ich wander’ aus“, singt Casper in dem Stück „Ganz schön okay“. Die Zeile läuft bei mir im Kopf gerade auf Dauerschleife, weil zwischen steigenden Inzidenzen und immer dunkler werdenden Tagen alles anders als ganz schön okay ist. Denn es ist diese Jahreszeit angebrochen, wo wir im Dunkeln aus dem Haus gehen und die Sonne um 16.30 Uhr untergeht – falls sie sich überhaupt sehen lässt.

Zwischen Grau und Grau erhellen lediglich die Lichter vom Weihnachtsmarkt die Stadt. Sie hüllen alle Straßen in eine magische Atmosphäre und schirmen sie ab vor steigenden Hospitalisierungsraten. Doch auch hier setzen sich 2G und Maskenpflicht durch. Jetzt laufe ich nur noch mit einem roten „Geimpft“-Plastikarmband durch die Bonner Innenstadt, während der Glühweingeruch durch meine Maske gefiltert wird. Die neu gewonnenen Freiheiten, an die sich gerade alle nach langem Cave-Syndrom gewöhnt hatten, fangen an zu schwinden und mit ihr die Leichtigkeit. „Können wir zu der Party gehen?“, „Ist es noch verantwortlich, eine Weihnachtsfeier zu veranstalten?“ und „Nur noch zwei statt fünf Leute in einem Büro“ werden wieder Normalität. Dabei haben meine Freunde und Freundinnen und ich alles getan, was wir konnten: Abstand halten, drei Online-Semester und ein halbes Hybrid-Semester ertragen, uns impfen lassen. Jetzt testen sich alle fast jeden Tag, und es ist immer noch nicht genug.