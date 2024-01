Eltern-Blog im Internet Warum ein Vater vom Niederrhein „Papalapap“ gestartet hat

Papperlapapp, sagt man, wenn man etwas für Ausflüchte oder leeres Gequatsche hält. „Papapalapap“ heißt der Spieletreff für Väter mit ihren Kindern in lockerer Atmosphäre im Montessori-Kinderhaus in Straelen. Geleitet wird der Kursus von Markus Hanßen (37), Sozialpädagoge, Kinder-Fitnesstrainer, Eltern-Kind-Kursleiter und in der stationären Behindertenhilfe beschäftigt. Und Papalapap heißt auch sein Blog.