Segen für das Rathaus Sternsinger segnen Straelener Rathaus

Zu Beginn des neuen Jahres begrüßte Bürgermeister Bernd Kuse die Sternsinger im Straelener Rathaus. Traditionell brachten die Kinder in den Gewändern der Heiligen Drei Könige den Segen auch in diesem Jahr in die Stadtverwaltung. Der Bürgermeister bedankte sich auch im Namen seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei den Sternsingern für ihren Einsatz für junge Menschen in aller Welt und überreichte ihnen eine Spende. Zusammen mit Robin Schmidt, dem Betriebsleiter der Stadtwerke, händigten sie für jeden Sternsinger eine Eintrittskarte ins Straelener Schwimmbad aus.