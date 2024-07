„Löwenstarke“ Kinder Stadtranderholung unter dem Regenbogen

„Löwenstark“ sind die Kinder bei der gleichnamigen Stadtranderholung des Kreises Kleve in der Don-Bosco-Schule in Geldern. So lautet der Titel der Ferien-Aktion für Kinder im Alter von sechs bis 15 Jahren mit geistiger Behinderung, Schwerst- und Mehrfachbehinderung. In den ersten beiden Ferienwochen nehmen in diesem Jahr insgesamt 74 Kinder und 79 Betreuerinnen und Betreuer teil.