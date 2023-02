Nachhaltiger durch Spende SOS-Kinderdorf steigt um aufs E-Lastenrad

Wenn Sozialpädagogin Marion Kissien mittags ihre Schützlinge von der Grundschule abholt, sattelt sie jetzt vom Dienstauto aufs E-Lastenrad um. Denn dank einer großzügigen Unterstützung durch den Kölner Lastenrad-Spezialisten Muli Cycles verfügt das SOS-Kinderdorf Niederrhein in Kleve-Materborn nun über ein wendiges und stabiles Lastenrad, mit dem sich auch Lebensmittel-Einkäufe transportieren lassen. „Wir arbeiten Schritt für Schritt daran, das Lebensumfeld für unsere betreuten Kinder und Jugendlichen nachhaltiger zu gestalten. Neben baulichen Verbesserungen unserer Wohn- und Verwaltungsgebäude widmen wir uns auch der Mobilität. Denn unsere pädagogischen Fachkräfte sind mit und ohne Kinder viel in Kleve und Umgebung unterwegs“, sagt Peter Schönrock, Einrichtungsleiter des SOS-Kinderdorfs Niederrhein. „Die Fahrzeugflotte wird nach und nach auf E-Autos umgestellt, und mit dem E-Lastenrad haben wir jetzt einen weiteren Schritt in Richtung Nachhaltigkeit gesetzt.“