Wie Persönlichkeiten wie im Kreis Kleve ihr Abitur erlebten Über wilde Pferde und Lehrerschwemme

Steffi Neu ist Journalistin, Moderatorin und Autorin. Geboren wurde sie 1971 in Kleve. Heute lebt sie mit ihrer Familie auf einem Bauernhof in Uedem. Abi machte sie 1990 auf dem Gymnasium in Kalkar mit 2,9. Ihr Lieblingsfach war Deutsch, ihr schlechtestes Geschichte. „Ich habe die Zusammenhänge einfach nicht verstanden. Vermutlich hätte man mir Geschichte als Geschichten erzählen müssen“, sagt sie. Morgens vor der Geschichtsklausur seien ihr die Pferde abgehauen. Nachdem sie sie wieder eingefangen hatte, saß sie nassgeschwitzt mit Herzklopfen im Klassenraum. Abimotto waren die 60er Jahre. „Schneiderin Heidel aus dem Dorf hat mir ein tolles, blaues Pettycoat-Kleid genäht. Habe ich heute noch, wird ab und an auch angezogen.“ Nach der Schule studierte sie in Bonn Politische Wissenschaften, Psychologie und Staatsrecht, begann anschließend ein Volontariat beim WDR. Ihr Tipp: „Lasst Euch nicht kirre machen. Hört auf Euer Bauchgefühl. Und wenn Ihr etwas wirklich wollt, dann schafft ihr das. Nehmt Druck raus, lasst Euch Zeit.“