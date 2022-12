Die Familien-Kolumne Hilfe, es weihnachtet nicht….

Der Adventskalender zählt den Countdown. Überall duftet es nach Plätzchen, und im Radio laufen Weihnachtslieder von A wie „Alle Jahre wieder“ bis Z wie „Zum Weihnachtsfest seh‘n wir uns wieder“. Auch in meiner Wohnung ist die Deko von Herbst auf Weihnachten umgesprungen, und auch ich habe einen Tannenbaum mit Wurzel und Topf auf dem Balkon stehen. Der ist allerdings noch nicht geschmückt. Irgendwie bin ich noch nicht in Weihnachtsstimmung. Klar mag ich Weihnachten, das Fest der Familie, der Kinder und der vielen Leckereien. Leuchtende Kinderaugen, wenn die Geschenke ausgepackt werden, und das gemütliche Beisammensein. Trotzdem will sich bei mir all das „Feierliche und Vorfreudige“ nicht so recht einstellen.