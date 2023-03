Mädchen aus Kevelaer hat seltene Krankheit „Unsere Tochter wurde immer weniger“

Kevelaer · Pia ist zehn, lebt mit ihrer Familie in Kevelaer und ist an Morbus Alexander erkrankt. Über diesen äußerst seltenen Gendefekt ist so gut wie nichts bekannt. Ihre Mutter Melanie Rogmann (49) möchte das ändern und hat sich uns anvertraut.

12.03.2023, 15:01 Uhr

Die zehn Jahre alte Pia mit ihrer Mutter Melanie Rogmann und Hund Abby. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Protokolliert von Dirk Weber

Pia ist kerngesund zur Welt gekommen. Geboren wurde sie im Geburtshaus in Geldern. Bei ihren älteren Geschwistern Sina und Tom hatte das leider nicht geklappt. Bei Pia hingegen lief alles nach Wunsch. Sie war von Anfang an ein zierliches Kind, aber sie ist gewachsen, hat zugenommen, vielleicht etwas langsamer als ihre Geschwister, aber kein Grund, sich Sorgen zu machen. Als Pia etwa anderthalb war, fiel mir auf, dass sie sehr lange fürs Essen benötigte. Manchmal ist sie beim Essen eingeschlafen. Außerdem war sie sehr wählerisch, hat sich schnell vor Sachen geekelt. Unser Kinderarzt meinte, das sei normal. Er fand mich hysterisch. Abgesehen vom Essen schien alles andere normal zu sein. Ich versuchte, mich zu beruhigen. Pia war aufgeweckt und noch dazu eine Sportskanone. Sie lernte Laufen, Schwimmen, Skifahren und Radfahren. Sie redete wie ein Wasserfall.