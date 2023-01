Stromfressern in Geldern auf der Spur Schulwettbewerb für Energiesparer

Geldern · An der Realschule An der Fleuth in Geldern sollten Schüler überlegen, wie sie Stromfressern den Garaus machen. Vielleicht hat das Projekt auch Chancen beim bundesweiten Energiesparmeister-Wettbewerb.

15.01.2023, 16:00 Uhr

Realschulleiter Wilfried Schönherr übergibt das Preisgeld an Johanna und Till. Foto: Schule