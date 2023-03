Die Lehrer-Kolumne Mottowoche mit Wehmut

Da mag vereinzelt was dran sein. Aber so mancher, der in diesen Tagen noch ausgelassen feiert, vermag am Freitag, wenn er am letzten Schultag den Ausgang verlässt, einen Schuss Sentimentalität nicht ganz verbergen. Es ist vorbei: Das Zusammensein mit Freunden und Bekannten, das Feiern und die Fahrten, Projekte und Pauken, Lachen und Lästern – all das, was den Rhythmus des Lebens und Lernens bestimmte und durchaus Verlässlichkeit schenkte, endet abrupt. Und die für viele ungewisse Zukunft, zum Teil fernab von Familie und Freunden, liegt unausweichlich vor einem. Ein Hauch von Wehmut ist da nachvollziehbar.